Üye Girişi
Haberler

Konya'da Sentetik Kannabinoid Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'da Sentetik Kannabinoid Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da durdurulan otomobilde piyasa değeri 10 milyon TL olan peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KONYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa diğeri 10 milyon TL olan peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü Konya- Antalya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Piyasa diğeri 10 milyon TL olan 45 bin 200 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile 8,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içindeki Mehmet Gültekin, Gökhan Koç ve R.K. adlı kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Gültekin ile Gökhan Koç tutuklanırken, R.K. adlı kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA- DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Yargı Konya Suç

Müsavat Dervişioğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atletico Madrid-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid-Lille maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.