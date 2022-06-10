Selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor - Haberler

Konya'da selden etkilenen Akören ilçesi Alan Mahallesi sakinlerinin mağduriyetlerinin giderilmesine çalışılıyor.

Sağanağa bağlı olarak 8 Haziran'da meydana gelen selden etkilenen mahalle sakinlerinden Bahattin Aşık, AA muhabirine, yağmurun bir anda hızlandığını, olayların çok ani geliştiğini söyledi.

Aşık, 4 sene önce KOP (Konya Ovası Projesi) desteğiyle çiftçilik yapmak için Alan Mahallesi'ne taşındıklarını, bir yıl önce de hayvancılığa başladıklarını ifade etti.

İki salatalık serasının zarar gördüğünü, küçükbaş hayvanlarından 14'ünün telef olduğunu anlatan Aşık, şöyle konuştu:

"Suyun seraya girmesini önlemeye çalışırken aradan 10 dakika geçmedi, çok büyük bir sel geldi. Kazma ve kürekle 15 dakika uğraş verdim. Arkadan büyük suyun geldiğini görünce hayvanları kurtarmak için o tarafa yöneldim. Sel neredeyse traktörü de devirecekti. Sağ olsun komşularımız da yardım için geldi ama hayvanlarımızın bir kısmını kurtaramadık, bazılarını da telef olmadan kestik. Kurtarabildiklerimizi de el birliğiyle çıkardık."

Tek tesellilerinin canlarına zarar gelmemesi olduğunu dile getiren Aşık, "Hayvanlarımın içinde besi olarak baktıklarımız da kurbanlık niyetiyle aldıklarımız da vardı. Bu halimize de şükür, canımıza zarar gelmedi." dedi.

Aşık, yetkili kurumların hasar tespiti için kısa sürede bölgeye gelerek kendileriyle ilgilendiğini, çalışma başlattıklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Samet Çanakçı da Aşık'ın komşusu olduğunu, selin geldiğini görünce yardıma koştuklarını söyledi.

Her şeyin çok hızlı olup bittiğini belirten Çanakçı, "Hayvanlardan 8'ini ben kestim. Traktörlerle, belediyeden gelen kepçelerle bayağı uğraş verdik. Sel çok şiddetliydi, yağış yarım saat sürmedi ama gök yere indi. Her yer 15 dakika demeden yerle bir oldu. Belediyemiz, itfaiyemiz, herkes yardıma geldi." dedi.

"Devletimiz görevinin başında, gereken neyse en güzelini yapıyor"

Alan Mahallesi Muhtarı Seyfullah Çolak da bazı vatandaşların koyunlarının telef olduğunu, bazı vatandaşların da bahçe duvarlarının yıkıldığını dile getirdi.

Yetkili kurumların ilk andan itibaren bütün imkanlarıyla mağduriyetin giderilmesi için çalıştığını vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"İlgili kurumların yetkilileri bölgeye gelerek araştırma yapmaya devam ediyor. Bir felaket oldu, Allah beterinden korusun. Kaymakamımız, belediye başkanımız burada. İncelemeler sonucu eksiği, zararı olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken neyse yapılacak. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz görevinin başında, gereken neyse en güzelini yapıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."