Konya'da şekerleme fabrikasında patlama sonucu 2 kişi yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir şekerleme fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, şekerleme fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında buhar kazanında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi.
Patlamada yaralanan 2 kişi, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel