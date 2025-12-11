Haberler

Şekerleme fabrikasında buhar kazanında patlama: 1 yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir şekerleme fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

KONYA'da bir şekerleme fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Büyükkalecik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Ziyaeddin Akbulut Caddesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanında belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Hasara yol açan patlamada 1 işçi yaralandı. İhbarla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.

