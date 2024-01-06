Konya'da şehitler ve Filistin için meşaleli yürüyüş düzenlendi
Konya'da İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi tarafından düzenlenen programda bir araya gelen grup, terör örgütü PKK ve İsrail'i protesto etmek amacıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Gedavet Parkı'na kadar yürüdü. Genç İHH Başkanı Abdullah Diken, şehitler ve Gazze halkı için toplandıklarını belirterek protestonun dua ile sona erdiğini açıkladı.
Konya'da toplanan bir grup meşaleli yürüyüş yaparak terör örgütü PKK ile İsrail'i protesto etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesince organize edilen program kapsamında Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda kişi, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.
Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, daha sonra ellerindeki meşalelerle Gedavet Parkı'na kadar yürüdü.
Konya Genç İHH Başkanı Abdullah Diken, burada grup adına yaptığı açıklamada, terör saldırılarında şehit olan askerler ve İsrail'in terörüne karşı direnen Gazze halkı için toplandıklarını söyledi.
Protesto, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.