Konya'da Şefikcan Parkı üçüncü etabın temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şefikcan Parkı'nın ikinci etap açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projede üçüncü etabın da en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Altay, gençler için Lise Medeniyet Akademisi, yüzme havuzu, spor salonu olan bir tesisin de inşa edileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın yüzünde bir gülücük olsun, onların yüzü biraz gülümsesin diye elimizden geldiğince gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Sizlerin bize olan bu güveni, sevgisi, muhabbeti olduğu sürece şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şefikcan Parkı'mızın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel işlerde birlikte olmayı temenni ediyorum."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da kente değer katacak projelerin devam edeceğini aktardı.

Ak Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Ziya Altunyaldız ise bir şehrin yaşanılabilir bir şehir olması için belli özelliklere sahip olması gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Konya'mızda, Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Benim Şehrim' diye bir motto geliştirmiş. Benim şehrimde, sokaklarda emin adımlarla yürüyebiliyor muyuz? Çocuklarımız parklarda rahatlıkla oynayabiliyor mu? Bisikletle bir mahallesinden diğer mahalleye güvenli bir şekilde gidebiliyor muyuz? Scooterlara binip şehrin bir tarafından diğer tarafına geçebiliyor muyuz? Büyük parklar, büyük kafeler, caddeler ve herkes için oynayacak bir alan var mı? O zaman bu şehir Konya. Bu şehir benim şehrim. Bu şehrin gerçekten insana ve insanı yaşatmaya özgü değerleri var. İşte Konya usulü belediyecilik, Konya usulü hizmet ve Konyalımıza hizmet budur."

Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili adayı Armağan Güleç Korumaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.