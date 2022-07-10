Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Halil Kaymak idaresindeki 42 GG 890 plakalı otomobil, Kırkkuyu Mahallesi yakınlarında, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Kaymak, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title