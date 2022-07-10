Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Konya'nın Kulu ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Halil Kaymak idaresindeki 42 GG 890 plakalı otomobil, Kırkkuyu Mahallesi yakınlarında, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kaymak, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Konya Güncel Haberler

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