Konya'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Haberler

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Konya'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Konya'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Ahmet Hüsrev Yıldız (40 ) idaresindeki 42 Y 6550 plakalı otomobil, Yunak ilçe çıkışı Yavaşlı Mahallesi yolu 4. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ahmet Hüsrev Yıldız ile otomobilde bulunan Fatma Yıldız yaralandı.

Yaralılar, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

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