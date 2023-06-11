Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mustafa Ekici idaresindeki 42 BVV 39 plakalı otomobil, Kırkkuyu-Bozan Mahalleleri kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Üzel ve Rabia Ekici itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel