Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, içinde 4 kişinin bulunduğu araçta yaralanmalar meydana geldi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Y.Ç. idaresindeki 41 TB 079 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya yolu Dumlupınar Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Y.Ç, eşi. Y.Ç. ile çocukları Y.A.Ç. (6) ve S.A.Ç. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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