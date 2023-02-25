Konya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kulu-Karacadağ mahallesi yolunun 10'uncu kilometresinde Emin Ece (34) idaresindeki 42 AEB 962 plakalı kamyonet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından yaralıyı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Konya Güncel Haberler

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