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Konya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Konya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kulu-Karacadağ mahallesi yolunun 10'uncu kilometresinde Emin Ece (34) idaresindeki 42 AEB 962 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından yaralıyı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Güncel Haberler

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