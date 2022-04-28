Konya'da sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Konya'da sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Karatay ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevziçakmak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, hurda malzemelerin kesilerek ayrıldığı sırada çıkan kıvılcımın kimyasal maddelere temas etmesi nedeniyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, söndürme sırasında iş makineleriyle de destek verildi.

Yangına müdahale etmek isterken elinden yaralanan hurdalık görevlisi Can Akpınar, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmasında, itfaiye ekiplerine dumandan zehirlenmelerini önlemek için ayran dağıtıldı.

Ekipler, yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürdü.

AA / Savaş Güler - Güncel

Kimyasal, İtfaiye, Yangın, Konya, Güncel, Haberler

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