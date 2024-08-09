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Konya'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

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KONYA'da, sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangın bölgesine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale ediyor.

KONYA'da, sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangın bölgesine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler tesisi sararken, sitedeki bekçilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Plastik malzemeler nedeniyle zaman zaman patlama sesleri de duyulurken itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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