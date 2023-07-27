Konya'da samanlık yangınında çok sayıda hayvan telef oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde samanlıkta çıkan yangının büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçraması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu.

Yangın, Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi Uzunkuyu yaylasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ercan Ergün'e ait ahır yanında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda güçlükle söndürüldü. Yangında ahırda bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan yanarak ve dumandan dolayı telef oldu. Ağır yaralanan bazı hayvanlar ise sahipleri tarafından iş makineleriyle çıkarılarak kesildi. Yangın sonrası büyük çapta zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA