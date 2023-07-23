Konya'da saman yüklü kamyonet alev aldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde saman yüklü kamyonet, seyir halindeyken alev aldı.

Olay, Konya-Adana Karayolunda Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.B. idaresindeki 01 CHS 89 plakalı saman balyaları yüklü kamyonet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. - KONYA