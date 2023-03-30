Konya'da 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada iki komşusunu öldüren sanık hakim karşısında

Konya'da "saman tozu" meselesi yüzünden komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurettin A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Nurettin A, hayvancılıkla ilgilenen karşı komşularının, evlerinin yanındaki boş alana döktükleri saman balyalarından gelen toz nedeniyle rahatsız olduklarını ancak komşularının bu soruna bir çözüm bulmadığını öne sürdü.

Olaydan önce de saman tozu yüzünden tartıştıklarını, bu nedenle şikayetçi olduğunu anlatan sanık Nurettin A, "Olay günü alana bir tır saman daha boşaltıldı. Eşimi ve 3 çocuğumu eve kilitledim. Yaklaşık 5 yıl önce aldığım 2 av tüfeği ve 3-4 kutu fişekle çatıya çıktım. Şekerim tavan yapmıştı, gözüm hiçbir şey görmüyordu. Her iki tüfeği de doldurup elime aldım, 'yeter artık' diyerek tırın ön tarafından başlayıp arka tarafa ve eve doğru ateş etmeye başladım. Ateş etmeye başladığımda tırın arka tarafında 3 erkek şahıs vardı. Evin tüm camlarını ateş ederek indirdim. Tüfeklerin fişekleri bitince tekrar dolduruyordum, gözüme perde inmişti. Kimleri vurdum hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Sanık, yaklaşık 100 fişekle ateş ettiğini, olay yerine gelen polisleri fark etmediğini, yaralandıktan sonra kendisine geldiğini, yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

Öldürülen Ayhan Erdemir'in ağabeyi Naif Erdemir ise olay günü alana bırakılan samanların ambalajlı olduğunu, saman tozunun çevreye dağılmadığını savundu.

Aile üyeleriyle alanda çalışırken sanığın kendilerine ateş etmeye başladığını aktaran Erdemir, sanığın ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de ateş ettiğini kaydetti.

Olaya müdahale eden polis memurlarından B.G. de olay yerine resmi araç ve resmi kıyafetle gittiklerini ifade ederek, şunları anlattı:

"Araçtan indiğimizde sanık, tek katlı bir evin çatısındaki bacanın arkasından bize doğru tüfekle seri şekilde hedef gözeterek ateş etmeye başladı. Bize doğru ateş edilmesiyle takviye ekip istedik. Tırın çekici kısmının arkasına siper aldık. Bulunduğumuz yerden sanığın duyacağı şekilde 'teslim ol' diye birçok kez bağırdık. Ancak sanık ateş etmeye devam etti. Eyleminde ısrar eden ve uyarıları dikkate almayan sanığı bacaklarını hedef alarak etkisiz hale getirmek durumunda kaldık."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta yaşayan Erdemir ailesi, 31 Ağustos 2022'de evlerinin yanındaki boş arsaya tırdan saman indirmişti. Komşuları Nurettin A, evine saman tozu geldiği iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ederek Ayhan ve eşi Mahizer Erdemir'i öldürmüş, Naif Erdemir, F.E. ile M.G'yi yaralamıştı.

Olay yerine gelen polislere de ateş açan Nurettin A, ekiplerce gözaltına alınmıştı.