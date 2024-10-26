Konya'da Saklanan H.Sezer Kanepenin Altında Yakalandı

KONYA'da 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan H.Ş. (25), saklandığı kanepenin altında yakalandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 suçtan da kaydı olan H.Ş.'nin, Hatıp Caddesinde bir evde saklandığını tespit etti. Ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, ilk etapta H.Ş.'yi evde bulamadı. Evde yeniden arama yapan ekipler, H.Ş.'yi saklandığı kanepenin altında yakaladı. Gözaltına alınan H.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA,