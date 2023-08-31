Konya'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da yapılan operasyonlarda sahte içki üretimi ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda etil alkol, alkol damıtma tankı, soğutma radyatörü, uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi.

Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği 2 farklı operasyonda, içki yapımında kullanılan tonlarca litre etil alkol, uyuşturucu hap ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, merkez Karatay ilçesi Matbaacılar Sitesinde sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit ettiği bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, içki yapımında kullanılan 6 ton 875 litre etil alkol, 2 adet alkol damıtma tankı ve 5 adet soğutma radyatörü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından depo mühürlenerek idari işlem başlatıldı.

Baskın yapılan evden 7 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

KOM ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyon ise merkez Karatay ilçesinde bir eve düzenlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda kaçak tıbbi ürün ticareti yapıldığı tespit edilen eve yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda yapılan aramada 7 bin 300 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, halkın sağlığını hiçe sayan kaçakçılara göz açtırmamak için yapılan çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - KONYA