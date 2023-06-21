Konya'da Sahte Dolar Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'da sahte dolarlarla alışveriş yaparak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Polis, sahte parayla dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti ve şüphelileri kısa sürede yakaladı. İkametlerinde yapılan aramalarda 95 sahte banknot ve cep telefonları ele geçirildi.

Konya'da sahte dolarlarla alışveriş yaparak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu satan vatandaşla bir esnafın sahte parayla dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, piyasada sahte dolarlarla alışveriş yaptıkları tespit edilen L.K, A.I. ve M.R'yi kısa sürede yakaladı.

Bu kişilerin üzerlerinde ve ikamet ettikleri 2 evde yapılan aramalarda, 95 sahte banknot ile cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin, internetteki cep telefonu satış ilanları üzerinden vatandaşlarla irtibata geçtikleri ve sahte dolarla vatandaşları dolandırdıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.K. ve A.I. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.