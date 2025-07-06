Konya'da Sağlık Personeli Kalp Krizi Geçirdi

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Seydişehir ilçesinde, arkadaşları ile sohbet ederken kalp krizi geçiren sağlık çalışanı Osman Sünbül, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastaneye gittiği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenilen sağlık personeli, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Hacıseyitali Mahallesi'nde bulunan evinin önünde arkadaşları ile sohbet eden sağlık çalışanı Osman Sünbül, aşırı terleme, mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle arkadaşları tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan kontrollerde Sünbül'ün kalp krizi geçirdiği ve değerlerinin yüksek olduğu tespit edildi. 112 Hava Komuta Merkezinden talep edilen hava ambulansıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen sağlık personeli, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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