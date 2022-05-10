Konya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

AA - Melike Keskin - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü düzenlendi

Konya'da "Sağlık için Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da "Sağlık için Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden Alaaddin Tepesi'ne kadar yürüdü.

Etkinliğe katılanlar "Sağlık için harekete geç" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrencilerle birlikte yürüyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, 10 Mayıs'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla "Sağlık İçin Hareket Et Günü" günü olarak belirlendiğini söyledi.

Özkan, bu amaçla yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Harekette bereket vardır. Sağlığın muhafazası için hareketliliğin önemine vurgu yapmak üzere hep beraber yürüyoruz." dedi.

Etkinliğe Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kurum yetkilileri ve sağlık çalışanları da katıldı.

AA / Melike Keskin - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü, Alaaddin Tepesi, Selçuklu, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title