Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Konya'da öğleden sonra başlayan ve sağanağa dönüşen yağmur, yolda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar otobüs durakları ve alışveriş merkezlerinde korunmaya çalıştı. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için önlemler aldı.
Konya'da sağanak etkili oldu.
Kent merkezinde öğleden sonra, başlayan yağmur sağanağa dönüştü.
Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında, alışveriş merkezlerinde bekleyerek sağanaktan korunmaya çalıştı.
Polis ekipleri, kentin önemli kavşaklarında trafiğin aksamaması için önlem aldı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel