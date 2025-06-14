Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Konya'da aniden bastıran dolunun ardından etkili sağanak, cadde, sokak ve altgeçitleri suyla doldurarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başladı.
1)KONYA'DA SAĞANAK; CADDE, SOKAK VE ALTGEÇİTLER SUYLA DOLDU
KONYA'da aniden bastıran dolunun ardından etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu.Kentte saat 16.30 sıralarında gök gürültüsüyle başlayan dolu, kısa süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar kırıldı. Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesinde ise cadde, sokak ve bazı altgeçitler suyla doldu. Belediye ekipleri, su dolan bölgelerde vidanjör ile çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel