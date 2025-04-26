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Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Konya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, yağışın dinmesini duraklarda bekledi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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