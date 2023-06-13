Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Konya'nın Kulu ve Hüyük ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kulu ilçesinde yollarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin kerpiç duvarları yıkıldı. Hüyük ilçesinde ise kayganlaşan yolda bir tır kaza yaptı.