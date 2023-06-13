Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncel Haberler
Konya'nın Kulu ve Hüyük ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kulu ilçesinde yollarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin kerpiç duvarları yıkıldı. Hüyük ilçesinde ise kayganlaşan yolda bir tır kaza yaptı.
Konya'nın Kulu ve Hüyük ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kulu ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kırkkuyu Mahallesi'nde bazı evlerin kerpiç duvarları yıkılırken, yollarda da zarar oluştu.
Hüyük ilçesinde ise yağış dolayısıyla kayganlaşan Hüyük- Konya kara yolunda Mehmet Erdoğmuş yönetimindeki 35 AIL 422 plakalı tır kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada tırda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel