Konya'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri Oluştu
Konya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte, sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Konya'da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kentte, sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.