Konya'da Sağanak Yağış: Alt Geçitler Suyla Doldu, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KONYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı alt geçitler suyla doldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobile çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Kasım'a (32) yoldan geçen bir vatandaş şemsiye tuttu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yaklaşık 2 saat süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri güçlükle ilerledi, birçok araç suda mahsur kaldı. Belediye ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine belirtilen adreslere gidip müdahalede bulundu.

YARALININ BAŞINDA ŞEMSİYE TUTTU

Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki Sille Alt Geçit girişinde motosikletiyle ilerleyen Muhammet Kasım, kayganlaşan yolda Kasım Selçuk yönetimindeki 34 JM 6669 plakalı otomobile çarptı. Hafif yaralanarak yere düşen Muhammet Kasım'a yoldan geçen bir vatandaş şemsiye tuttu. Bir süre yerde ambulans bekleyen Kasım, gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.