Konya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Konya'da öğleden sonra başlayan dolu, sağanağa dönüşerek caddelerde su birikintilerine neden oldu. Araçlar ilerlemekte zorlandı, Belediye ekipleri su tahliyesi için harekete geçti.
Konya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan dolu, ilerleyen saatlerde yerini sağanağa bıraktı.
Caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel