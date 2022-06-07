Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Yunak ilçesi Yavaşlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde görülen sağanak sele neden oldu, mahallenin bazı kısımları sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için önlem almaya çalıştı. Jandarma ve itfaiye ekipleri de mahallede güvenlik tedbiri aldı. AA / Abdulkadir Uysal - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.