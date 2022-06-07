Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı - Haberler

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Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Yunak ilçesi Yavaşlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde görülen sağanak sele neden oldu, mahallenin bazı kısımları sular altında kaldı.

Vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için önlem almaya çalıştı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri de mahallede güvenlik tedbiri aldı.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

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