Konya'da sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, sağanak nedeniyle tarım arazilerinde su baskınları meydana geldi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, sağanak nedeniyle tarım arazilerinde su baskınları meydana geldi.
İlçeye bağlı Çukurca yaylasında, akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede ekili tarım arazilerini su bastı.
Yağışın ardından suyla kaplanan tarım arazileri zarar gördü.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel