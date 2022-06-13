Konya'da sağanak etkili oluyor
AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
Konya'da, şehir merkezinde bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak, zaman zaman şiddetini artırıyor.
Konya'da, şehir merkezinde bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak, zaman zaman şiddetini artırıyor.
Kentte öğle saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda küçük su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Cadde ve sokaklarda sağanağa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için duraklara sığındı.
AA / Serhat Çetinkaya - Güncel