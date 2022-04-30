Konya'da sağanak etkili oldu
Konya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
KONYA (AA) - Konya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerleyebildi, bazı araçla yolda kaldı.
Kısa sürede şiddetini artıran sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar da sığınacak mekan aradı.
Kentte yağmur şiddetini azaltsa da aralıklarla devam ediyor.
AA / Anıl Kuru - Güncel