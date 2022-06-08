Sağanak aralıklarla etkili oluyor - Haberler

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Sağanak aralıklarla etkili oluyor

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış devam ediyor.

Yağmur nedeniyle bazı yollarda küçük çaplı su birikintileri oluşurken, trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Cadde ve sokaklarda yağmura yakalananlar otobüs ve tramvay duraklarına sığındı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

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