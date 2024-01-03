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Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekin S, idaresindeki 42 GD 598 plakalı otomobil, Ankara- Konya kara yolunda refüje çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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