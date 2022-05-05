Konya'da refüje çarpan otomobil takla attı

ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde orta refüje çarpan otomobil takla attı araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara- Konya kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Ahmet Küçükçayır (46) idaresindeki 42 AKY 267 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki orta refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla yolda trafik akışı yeniden normale döndü.