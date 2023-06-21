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Konya'da Refüjdeki Beton Saksıya Çarpan Taksinin Şoförü Hayatını Kaybetti

Konya'da Refüjdeki Beton Saksıya Çarpan Taksinin Şoförü Hayatını Kaybetti

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Merkez Karatay ilçesi Ankara yolunda Halil Y. (65) idaresindeki 42 TT 222 plakalı taksi, refüjde bulunan bitkilerin beton bloklardan oluşan saksısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtan ağır yaralı çıkarılan Halil Y, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Konya'da refüjdeki beton saksıya çarpan taksinin şoförü hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Ankara yolunda Halil Y. (65) idaresindeki 42 TT 222 plakalı taksi, refüjde bulunan bitkilerin beton bloklardan oluşan saksısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtan ağır yaralı çıkarılan Halil Y, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel

Ankara Konya Güncel Haberler

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