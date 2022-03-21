Konya'da rahatsızlanan tır sürücüsünü jandarma hastaneye yetiştirdi - Haberler

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Konya'da rahatsızlanan tır sürücüsünü jandarma hastaneye yetiştirdi

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da rahatsızlanan tır sürücüsünü jandarma hastaneye yetiştirdi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan tır sürücüsünü, devriye gezen jandarma ekibi hastaneye yetiştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan tır sürücüsünü, devriye gezen jandarma ekibi hastaneye yetiştirdi.

Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi'nin Konya-Afyonkarahisar kara yolunda devriye gezen ekibi, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir tırın selektör ve korna ikazıyla durdu.

Tır sürücüsü Murat Burak, jandarma ekibine apandisitinin patladığını, aracını kullanamayacak durumda olduğunu ve hastaneye ulaşması gerektiğini söyleyerek yardım istedi.

Jandarma, ekip aracına aldığı Burak'ı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin acil servisine götürdü. Burak, kendisini hastaneye yetiştiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Sürücü, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Sarayönü, Konya, Güncel, Haberler

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