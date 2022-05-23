Konya'da 'Profesyonel Mutfaklarda Yazılım' söyleşisi

Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Profesyonel Mutfaklarda Yazılım" söyleşisinde, markalaşma, şubeleşme ve güncel yazılım sistemleri konuşuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesince, fakültenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Seçim ile Armiya Teknoloji Genel Müdürü Ali İhsan Tuğ ve Genel Müdür Yardımcısı Özgen Kart, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte şubeleşme ve çağın teknolojisinden faydalanma konusunda öğrencilere yol gösterici sunumlar yapıldı.

Armiya Teknoloji Genel Müdürü Ali İhsan Tuğ, markalaşmanın en önemli yolunun şubeleşmekten geçtiğini söyledi.

Türk gençlerinin şubeleşmeyi öğrenmesi ve önemli markalardan iham alması gerektiğini belirten Tuğ, "Şubeleşmenin en önemli etkisi yatırımcıların hazır bir sistem üzerinden ticarete doğrudan başlamasını sağlayan bir yapı. Sadece yatırım yapılıyor, şube, bayi veren firmanın kurduğu sistem üzerinden işletmeye başlanıyor." dedi.

Teknoloji çağında yaşandığına dikkati çeken Tuğ, "Yapay zeka, insanımsı düşünen yazılımlar diyebiliriz. Kendi kendine karar verebilen, veri analizi yapabilen bir yapıdan bahsediyoruz. İşletmeniz içerisinde mutfağınızda çalışan personelin davranış yöntemine göre bir veri analizi yapıp, optimum seviyede, maksimum verimlilikle üretim nasıl gerçekleşir, aslında size işte bunları çıkartan bir yapıdan bahsediyoruz. Yapay zekanın birçok farklı sektörde değerlendirilmesi var." diye konuştu.

Tuğ, öğrencileri yapay zeka kullanım teknikleri ve alanlarına ilişkin bilgilendirdi, pandemi sürecinde restoran menülerinin sanal ortama taşınmasının, gelecekte de yapay zekadan ve teknolojiden nasıl faydalanılabileceğine bir örnek olduğunu vurguladı.

Armiya Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Özgen Kart da öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.