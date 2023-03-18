KONYA'DA POŞETLE ÇÖPE ATILMIŞ CANSIZ BEBEK CESEDİ BULUNDU

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde poşet içinde çöpe atılmış yeni doğmuş cansız kız bebek bulundu. Polis, henüz kordon bağı dahi kesilmemiş kız bebeğinin ölü mü, yoksa canlı olarak mı ve kimin tarafından atıldığını bulmak için çalışma başlattı.

Temizlik görevlileri, bugün sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında konteynerlerdeki çöpleri, kamyona yükleyip çöp depolama alanına boşalttı. Görevliler, boşalttıkları çöpler arasındaki bir poşetin içinde bir bebek olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yeni doğmuş kız bebeğinin ölü ve kordon bağının henüz kesilmemiş olduğunu belirledi. Polis, kız bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığı belirlemek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Aynı zamanda da kız bebeğinin ölü mü, yoksa canlı olarak mı, kimin tarafından atıldığını bulmak için çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel