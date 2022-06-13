Konya'da polisten kaçarken tabancalarını yola atan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Konya'da polisten kaçarken tabancalarını yola atan 4 zanlı tutuklandı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da polisten kaçarken tabancalarını yola atan 4 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan, kaçarken otomobilden dışarı 6 tabanca attıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan, kaçarken otomobilden dışarı 6 tabanca attıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis otomobildeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kovalamaca sırasından şüphelilerin otomobilden attıkları 6 tabanca da polisin çalışmasıyla bulundu.

Zanlıların evinde yapılan aramada da çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hukuk ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

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