Konya'da polisin şehit olduğu kazaya karışan otomobil sürücüsüne 15 yıla kadar hapis istemi

Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polisin şehit olmasına, 2 polisin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 26 Şubat'taki kazaya ilişkin hazırlanan iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay gününe dair kamera kayıtları ve çözüm raporları, bilirkişi ile otopsi raporunun bulunduğu iddianamede, polis tarafından "dur" ihtarına uymayınca kovalanan tutuklu sanık Sinan K'nin ifadesi ile tanık beyanlarına da yer verildi.

Sanık Sinan K'nin olay günü devriye yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı, kullandığı araç ile ters şeritte yüksek hızla kaçmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Polis memuru Oğuz D. idaresindeki polis aracı, şüpheli aracı arkadan takip ediyor. Şüpheli araç, yüksek hızla seyrederek ters yönden Okyar Caddesi Kavşağı'na geçiyor. Bu sırada hemen arkasından takip eden ekip aracı, Okyar Caddesi Kavşağı'na giriş yapan Ali K. idaresindeki çekici kamyonun (tır) sağ yan kısmına çarpıyor. Meydana gelen trafik kazasında polis aracında bulunan polis memuru Onur Şirin'in kaza yerinde şehit olduğu, polis memurları Oğuz D. ve Hüseyin S'nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandıkları anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Sinan K'nin uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespitine yer verildi.

Diğer iki aracın sürücüsünde kusur bulunmadı

İddianamede, bilirkişi ve kaza tespit tutanağına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Soruşturmaya konu trafik kazasına ilişkin hazırlanan trafik kazası tespit tutanağına göre, şüpheli Sinan K'nin kazanın oluşumu sırasında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği, resmi polis aracını kullanan polis memuru Oğuz D. ve çekici kamyonu kullanan Ali K'nin meydana gelen kazada kural ihlallerinin olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır."

Kazanın oluşumunda kusurlu olduğu trafik kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu ile tespit edilen Sinan K'nin üzerine atılı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 26 Şubat'ta polis aracının tırla çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı. Kazaya neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Sinan K'nin poliste çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve daha önce uyuşturucu kullandığı için ehliyetine el konulduğu öne sürülmüştü.