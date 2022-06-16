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Polisi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da yakalanacağını anlayınca bıçakla saldırdığı polisi yaralayan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Konya'da yakalanacağını anlayınca bıçakla saldırdığı polisi yaralayan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Meram ilçesi Yeniyol Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bir bisikletliyi şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, Ömer D'nin kullandığı bisikletin selesi ile ön sepetindeki malzemelerin çalıntı olabileceğinden şüphelenince arama yapmak istedi. Şüpheli, kendisine yaklaşan bir polisi elinden bıçakla hafif yaraladı.

Polis memuruna olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Diğer polislerce gözaltına alınan şüphelinin, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve hırsızlık gibi 27 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

AA / Savaş Güler - Güncel

Meram Konya Güncel Haberler

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