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Konya'da polise bıçakla saldıran kişinin silahla vurulması davası görüldü

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Konya'da polise bıçakla saldıran kişinin silahla vurulması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, maktule ateş eden kişinin başka bir sanık olduğunu öne sürdü. Tanık ifadeleri ve müşteki avukatının talepleri üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Konya'da yakalanacağını anlayınca polise bıçakla saldıran kişinin silahla vurulması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar polis memuru N.T, emekli polis memuru H.B. ile taraf avukatları ve maktul M.D'nin yakınları katıldı.

Söz verilen N.T. ve H.B, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, maktule ateş eden kişinin diğer sanık T.E. olduğunu öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen N.S, olay tarihinde bekçi olarak görevli olduğunu, ihbar üzerine maktulün evine gittiklerini söyledi.

Maktulün kendilerine doğru bıçakla yöneldiğini aktaran N.S, "N.T. bu kişiye biber gazı sıktı. Diğer görevli H.B. copla müdahale etmeye çalıştı ama maktulü etkisiz hale getiremediler. Bunun üzerine T.E. yere doğru ateş etti. Kaç el ateş ettiğini hatırlamıyorum. Daha sonra maktul yerdeyken ambulans çağırdık. Biz bu adrese gittiğimizde maktulün uyuşturucu kullandığıyla ilgili bilgimiz vardı ama akıl hastalığıyla ilgili bilgimiz yoktu." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık T.E'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde 1 Temmuz 2022'de M.D'nin (29), hırsızlık yaparken kendisini fark edenlere bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce bir evin bahçesindeki müştemilata saklanan M.D'nin bıçakla saldırması sonucu bir polis memuru, şüpheliyi silahla etkisiz hale getirmişti.

M.D'nin, şizofreni hastası olduğu, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından 38 suç kaydının bulunduğu öne sürülmüştü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adreste kavga ihbarını değerlendiren polis ekibinin, ızrar ve hırsızlık olayına tepkili yaklaşık 30 kişiyi uzaklaştırdığı, ekiplerin, evin müştemilatına saklanan hırsızlık zanlısının ikna edilmeye çalışıldığı sırada saklandığı yerden hızla çıkarak polise bıçakla saldırdığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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