Konya'da Polis Uygulamasına Tepki Gösteren 2 Kişi Tutuklandı

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Konya'da bir iş yeri önünde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulamasına müdahale eden iş yeri sahibi ve çalışanlarının fiziksel saldırısı sonucu 6 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Konya'da iş yeri önünde uygulama yapılmasına sözlü ve fiziksel tepki göstererek 6 polis memurunun yaralanmasına sebep olan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Temmuz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesinde polis ekiplerinin cadde üzerinde yürüttüğü rutin asayiş uygulamasına bir iş yeri sahibi ve çalışanlarının tepki gösterdiği belirtildi.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle 6 polisin yaralandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selçuklu ilçemizde polis ekiplerimiz tarafından yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir iş yeri sahibi ve çalışanları iş yeri önünde uygulama yapılmasına tepki göstererek görevli polis memurlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Yaşanan olayda 6 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel
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