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Konya'da Polis Uygulama Noktasında Yakalanan Sürücünün Aracında 20 Kilogram Eroin Bulundu

Konya'da polis ekipleri tarafından uygulama noktasından kaçan sürücünün aracında yapılan aramada 20 kilogram eroin ele geçirildi. Ayrıca başka bir adreste yapılan aramada da uyuşturucu madde bulunarak şüpheli yakalandı.