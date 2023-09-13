Konya'da Polis Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı

Konya'da polisin yaptığı operasyonda 6 kilo 750 gram eroin, 8 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 90 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek 600 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. 15 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polisin zehir tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda 6 kilo 750 gram eroin, 8 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 90 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek 600 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gençleri uyuşturucu batağından korumak için zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı mücadeleye devam ediyor. Polis ekiplerinin aralıksız olarak devam ettirdiği uygulamalarda aralarında il dışından gelenlerin de olduğu çok sayıda şüphelinin ikamet ve iş yerleri tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 kilo 750 gram eroin, 8 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 90 kilo bonzai üretiminde kullanılabilen 600 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapma, nakletme ve kullanma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA