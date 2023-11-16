Konya'da Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisten kaçarken çantasını attığı şüpheli, içinde uyuşturucu madde bulunan çanta ile yakalandı. Şüphelinin daha önce de çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polisle yaşanan kovalamaca esnasında yere attığı çantadan ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüphelinin 47 suç kaydı olduğu ve hakkında 8 ayrı suçtan dolayı toplam 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve para cezası bulunduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 8 ayrı suçtan dolayı toplam 11 yıl 5 ay 15 gün yakalama emri ile para cezası bulunan B.A. (27) arasında ilçe merkezinde kovalamaca yaşandı. Kaçmaya çalışırken yanında bulunan el çantasını yere atan şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, çantada 3 fişek, üst aramasında ise 1 fişek olmak üzere bir miktar metamfetamin bularak el koydu. Şüphelinin 5'i uyuşturucu madde kullanmaktan olmak üzere farklı suçlardan toplam 47 suç kaydığı olduğu ortaya çıktı. Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak' olmak üzere 2 ayrı suçtan daha işlem başlatılan ve gözaltına alınan B.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA