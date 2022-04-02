Konya'da PKK/KCK şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Konya'da PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması neticesinde, örgütte aktif faaliyet yürüttüğü öne sürülen C.E.H'nin Konya'da olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis ekipleri, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E.H, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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