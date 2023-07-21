Konya'da PKK/KCK operasyonunda tutuklama

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan, örgütün sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ereğli ilçesindeki bir evde gözaltına alınan Kandemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün yakalanan Kandemir'in, örgüt adına yurt dışında toplanan paraları, örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu, örgüt üyesinin bir kardeşinin Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin de "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenilmişti.

Ayrıca Kandemir'in evindeki aramada, 1990'lı yıllardan bugüne kadar yapılan örgüt içindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ile örgütün arşivi niteliğinde çok sayıda doküman ele geçirilmişti.