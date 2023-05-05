Konya'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Camikebir Mahallesi Öğretmenevi kavşağında Murat Kara (32) idaresindeki 42 AIV 175 plakalı otomobil ile Barış Tarhan yönetimindeki 06 DFB 354 plakalı pikap çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan pikap köprüden boş dere yatağına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kara ile pikapta yolcu olarak bulunan Hacı Tarhan (70), Aynur Tetik (50) ve Fatma Tarhan (71), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.